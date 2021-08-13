Дополнение The Virtuous Cycle для «соулслайка» Mortal Shell раздадут бесплатно в первые пять дней после выхода
На следующей неделе «соулслайк» Mortal Shell получит дополнение под названием The Virtuous Cycle. Формально оно платное, однако разработчики проекта решили поблагодарить сообщество и подготовили приятный подарок. Суть его в следующем: релиз The Virtuous Cycle состоится 18 августа, и в течение первых пяти дней, то есть, до 23 августа включительно, все обладатели Mortal Shell смогут получить дополнение бесплатно. Хотя формулировка подобрана не очень удачно, но речь идёт не о пятидневном бесплатном доступе, а именно о возможности в пятидневный срок забрать подарок в вечное пользование.
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Само дополнение достаточно богато на контент. Во-первых, после его установки игроки получат пятую оболочку для персонажа — Хадерн, обладающую уникальным древом навыков. Во-вторых, специальное супероружие-трансформер, которое можно переключать в режим секиры или же разделять на две сабли (катаны) в зависимости от боевой обстановки.
Наконец, появятся сотни новых способностей, которые порадуют поклонников жанра. Напомним также, что 18 августа у Mortal Shell истекают обязательства перед Epic Games Store, так что в этот день игра объявится и в других сервисах цифровой дистрибуции.
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Mortal Shell вышла в августе прошлого года, однако не получила широкого признания ввиду слишком сильно бросающейся в глаза «бюджетности» проекта. Выглядит здесь всё довольно дёшево. Впрочем, сама игра от этого хуже не становится.
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