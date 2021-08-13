Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дополнение The Virtuous Cycle для «соулслайка» Mortal Shell раздадут бесплатно в первые пять дней после выхода

Судя по тексту, подарок будет вечным.
+
3070 Ti MSI - цена упала на порядок

На следующей неделе «соулслайк» Mortal Shell получит дополнение под названием The Virtuous Cycle. Формально оно платное, однако разработчики проекта решили поблагодарить сообщество и подготовили приятный подарок. Суть его в следующем: релиз The Virtuous Cycle состоится 18 августа, и в течение первых пяти дней, то есть, до 23 августа включительно, все обладатели Mortal Shell смогут получить дополнение бесплатно. Хотя формулировка подобрана не очень удачно, но речь идёт не о пятидневном бесплатном доступе, а именно о возможности в пятидневный срок забрать подарок в вечное пользование.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Само дополнение достаточно богато на контент. Во-первых, после его установки игроки получат пятую оболочку для персонажа — Хадерн, обладающую уникальным древом навыков. Во-вторых, специальное супероружие-трансформер, которое можно переключать в режим секиры или же разделять на две сабли (катаны) в зависимости от боевой обстановки.

Наконец, появятся сотни новых способностей, которые порадуют поклонников жанра. Напомним также, что 18 августа у Mortal Shell истекают обязательства перед Epic Games Store, так что в этот день игра объявится и в других сервисах цифровой дистрибуции.

реклама

Mortal Shell вышла в августе прошлого года, однако не получила широкого признания ввиду слишком сильно бросающейся в глаза «бюджетности» проекта. Выглядит здесь всё довольно дёшево. Впрочем, сама игра от этого хуже не становится.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

mortal shell
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дополнение The Virtuous Cycle для «соулслайка» Mortal Shell раздадут бесплатно в первые пять дней после выхода
+
Релиз полной версии Path of Exile 2 должен состояться до 2024 года
+
В Сеть просочились первые подробности режима Hazard Zone для Battlefield 2042
+
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
19
Космос, ядерное оружие и авиация: авторы Humankind показали геймплей на поздних стадиях игры
1
В игровом сервисе GeForce Now появилась возможность покупки «премиума» на сутки или ночь
12

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 66
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 44
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
28
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Контроллер памяти: структура и синхронизация
33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
+
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
9

Сейчас обсуждают

Евгений Новиков
21:36
Никто не будет в здравом уме брать это за 50+тыс., через 2 недели, когда закончится срок возврата в магазин, перекупы отнесут их назад в днс.
Видеокарта Radeon RX 6600 XT из DNS появилась на Авито с небольшой переплатой в 4000 рублей
Игорь Жуков
21:35
Что Вам сказали даташиты? Как осуществляется обратная связь, например, по VGA кабелю?
Порт USB-C видеокарт NVIDIA GeForce RTX позволяет подключать мониторы через DisplayPort
motya
21:29
Да вы батенька пиздабол. У меня друган взял Дьявола в пользование.
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT были раскуплены в DNS за 10 минут
Ivol
21:29
У этой игры одна проблема, это классический арена шутер, данный жанр сейчас невостребован, он является полной противоположностью батлрояля, если БР крайне популярен, соответственно АФПС крайне непопул...
Похоже, на QuakeCon 2021 анонсируют переиздание оригинальной Quake
Евгений Новиков
21:25
До 1660супер не дотянется по энергоэффективности, а рекомендованная цена $380 против $230, так что этой картой интересуются те же "майнеры", которые и остальные карты берут сейчас по х2-х3 цене, а пот...
RX 6600 XT будет в дефиците из-за хорошего хешрейта и малого энергопотребления
ssdtm
21:23
Samsung E-Die
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
ssdtm
21:22
Hynix AFR
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
ssdtm
21:22
Samsung D - Die
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
Алоизий Могарыч
21:21
рассказ был эпическим. И неебически технически безграмотным. Насколько я понял, вход только по приглашениям, а ля сетевой маркетинг. Далее. Существует карта вознаграждений, о которой чел не сказал или...
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
LoL
21:19
Мфр на амд даже лучше гнался)
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем