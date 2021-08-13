Космос, ядерное оружие и авиация: авторы Humankind показали геймплей на поздних стадиях игры
Одним из главных грехов глобальных стратегий является непропорциональный интерес к игровому процессу в зависимости от стадий игры. Если разведка местности, поиск приемлемых локаций для новых поселений и раннее развитие своей империи — это интересно почти всем, то монотонная рутина, в которую превращается геймплей в поздних эпохах многими считается «пролётным» и скучным. Разработчики Humankind постарались исправить данный недостаток, и в качестве доказательства опубликовали свежую запись игрового процесса, демонстрирующего развитие игры от промышленной эпохи до новейшего времени.
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В этот период игрокам начнут открываться дополнительные возможности игрового процесса. Построение железных дорог, развитие авиации, артиллерии, торговля даже с самыми отдалёнными цивилизациями, прорыв в исследовании космоса, запуски спутников и космических кораблей. Космические проекты требуют чудовищных вложений ресурсов, поэтому для их осуществления вам необходимо мобилизовать силы сразу нескольких ваших крупных и развитых поселений. Кроме того, в новейшее время у вас появится возможность создавать ядерное оружие, полностью меняющее расклад сил в игровой партии.
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Не стоит забывать и об экологии: развитие промышленности неизбежно приводит к загрязнению окружающей среды, и с течением времени клетки вокруг начнут терять в производительности и/или плодородности.
Релиз Humankind состоится уже совсем скоро — 17 августа.
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