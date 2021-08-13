Финансовый отчёт Remedy: 10 млн игроков в Control и переход к полноценному производству новой AAA-игры
Remedy пусть и с огромным опозданием, но всё же отчиталась перед инвесторами по итогам первого полугодия текущего календарного года. Если коротко, то у студии всё относительно хорошо: продажи растут, а выручка за полгода составила 17,53 млн евро.
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Но коротко нас не устраивает, поэтому разберём наиболее важные детали отчёта компании. Итак, самое главное — Remedy при содействии Epic Games уже полноценно приступила к производству своего нового AAA-проекта. Подробностей о нём пока нет, но сам факт перехода к его полномасштабному производству не может не радовать.
По итогам первого полугодия в Control зафиксировано 10 миллионов игроков. Данную статистику не следует отождествлять с проданными копиями проекта, поскольку Control и в Epic Games Store бесплатно раздавали, и в рамках подписки в него также можно поиграть. Была затронута тема и ответвления Control под названием Condor — его производство идёт, но пока что находится на стадии прототипа. Наконец, Remedy готовит сиквел Control, который похвастает более серьёзным бюджетом по сравнению с оригиналом.
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Сейчас в Remedy трудятся без малого триста сотрудников.
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