О том, что финская студия Remedy тихонько корпит над новыми проектами, информация появляется слишком часто, чтобы быть выдумкой, да и удивительного в этом, в общем-то, ничего нет. Что ж, слух как минимум об одном проекте подтвердился: сегодня студия официально объявила о том, что трудится над мультиплеерным ответвлением (спин-оффом) для Control.

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Проект пока носит кодовое название Condor и представляет собой кооперативный PvE-боевик для четырёх человек. Непосредственно геймплейной информации о Condor пока нет, зато известны причастные компании и первоначальный бюджет разработки: помогать Remedy с финансированием и продвижением Condor будет издательство 505 Games, а начальный бюджет составляет 25 миллионов евро. Все расходы на разработку и продвижение, а также последующая прибыль будут поделены между Remedy и 505 Games поровну.

Кроме того, в сделку входит создание ещё одного, на этот раз гораздо более высокобюджетного проекта во вселенной Control, подробностями которого с нами поделятся в будущем. Насколько отдалённом или обозримом, не уточняется.