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Музыкальный трейлер дополнения Wavelengths для Life is Strange True Colors

Сама игра ещё не вышла, а уже дополнение рекламируют. О времена, о нравы.
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Взглянув на эту новость, может возникнуть ощущение, что на дворе уже 10 сентября, состоялся релиз Life is Strange True Colors, а теперь её разработчики готовят к выходу сюжетное дополнение. Но нет: на календаре ещё середина августа, а до выхода игры ещё месяц. Тем не менее, авторы игры не считают это препятствием для публикации сюжетно-музыкального трейлера дополнения Wavelengths, посвящённого Стеф.

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События Wavelengths разворачиваются за год до событий основной True Colors: нам в роли Стеф необходимо стать популярной диджеем на радиостанции и даже сочинить собственную «качающую» композицию.

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Напомним, что дополнение Wavelengths выйдет 30 сентября.

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