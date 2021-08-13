Взглянув на эту новость, может возникнуть ощущение, что на дворе уже 10 сентября, состоялся релиз Life is Strange True Colors, а теперь её разработчики готовят к выходу сюжетное дополнение. Но нет: на календаре ещё середина августа, а до выхода игры ещё месяц. Тем не менее, авторы игры не считают это препятствием для публикации сюжетно-музыкального трейлера дополнения Wavelengths, посвящённого Стеф.

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События Wavelengths разворачиваются за год до событий основной True Colors: нам в роли Стеф необходимо стать популярной диджеем на радиостанции и даже сочинить собственную «качающую» композицию.

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Напомним, что дополнение Wavelengths выйдет 30 сентября.