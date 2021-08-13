Когда тот или иной игровой проект оказывается разоблачённым ещё задолго до его формального анонса, официальным разработчикам не остаётся ничего другого, как отшутиться. Вот и официальный Twitter серии Call of Duty, новую часть которой в этом году нам готовит коллектив Sledgehammer Games, несколько часов назад опубликовал небольшой видеоролик, в котором изобразил эскадрилью слухов и утечек, летящих по направлению к игроку со словами «Приближаемся».

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Понимать данный «пост» иначе, как намёк на скорый анонс новой части Call of Duty, в принципе, не стоит: согласно утечкам, над которыми разработчики решили подшутить, официальный анонс новинки состоится уже на следующей неделе, 19 августа.

реклама Incoming 👀 pic.twitter.com/bczNZIYw6s — Call of Duty (@CallofDuty) August 12, 2021

Согласно тем же утечкам, новая часть серии получила подзаголовок Vanguard и отправит нас во Вторую мировую в европейский и тихоокеанский театры военных действий. Да, опять, и да, тема глобального военного конфликта 1939—1945 гг. уже избита до почти полной смерти.