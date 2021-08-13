Авторы Call of Duty уже открыто намекают на скорый анонс новой части серии
Когда тот или иной игровой проект оказывается разоблачённым ещё задолго до его формального анонса, официальным разработчикам не остаётся ничего другого, как отшутиться. Вот и официальный Twitter серии Call of Duty, новую часть которой в этом году нам готовит коллектив Sledgehammer Games, несколько часов назад опубликовал небольшой видеоролик, в котором изобразил эскадрилью слухов и утечек, летящих по направлению к игроку со словами «Приближаемся».
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Понимать данный «пост» иначе, как намёк на скорый анонс новой части Call of Duty, в принципе, не стоит: согласно утечкам, над которыми разработчики решили подшутить, официальный анонс новинки состоится уже на следующей неделе, 19 августа.
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Incoming 👀 pic.twitter.com/bczNZIYw6s— Call of Duty (@CallofDuty) August 12, 2021
Согласно тем же утечкам, новая часть серии получила подзаголовок Vanguard и отправит нас во Вторую мировую в европейский и тихоокеанский театры военных действий. Да, опять, и да, тема глобального военного конфликта 1939—1945 гг. уже избита до почти полной смерти.
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