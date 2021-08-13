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Авторы Call of Duty уже открыто намекают на скорый анонс новой части серии

И, похоже, сеттингом действительно станет Вторая мировая.
1
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Когда тот или иной игровой проект оказывается разоблачённым ещё задолго до его формального анонса, официальным разработчикам не остаётся ничего другого, как отшутиться. Вот и официальный Twitter серии Call of Duty, новую часть которой в этом году нам готовит коллектив Sledgehammer Games, несколько часов назад опубликовал небольшой видеоролик, в котором изобразил эскадрилью слухов и утечек, летящих по направлению к игроку со словами «Приближаемся».

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Понимать данный «пост» иначе, как намёк на скорый анонс новой части Call of Duty, в принципе, не стоит: согласно утечкам, над которыми разработчики решили подшутить, официальный анонс новинки состоится уже на следующей неделе, 19 августа.

Согласно тем же утечкам, новая часть серии получила подзаголовок Vanguard и отправит нас во Вторую мировую в европейский и тихоокеанский театры военных действий. Да, опять, и да, тема глобального военного конфликта 1939—1945 гг. уже избита до почти полной смерти.

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