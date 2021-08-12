В Сеть просочились информация и изображения Call of Duty Vanguard
Не так много времени осталось до конца этого года, а новую часть «ежегодной» серии Call of Duty нам до сих пор официально не показали. Но, похоже, ждать осталось совсем недолго: известный и авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который почти всегда оказывается прав со своими «предсказаниями», поведал внушительного объёма и важности информацию о Vanguard — Call of Duty этого года.
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Как сообщает Хендерсон со ссылкой сразу на несколько близких к разработке игры источников, официальная презентация проекта назначена на 19 августа, и провести её могут «внутри» популярнейшей королевской битвы Call of Duty Warzone.
Действие игры, согласно утечке, всё-таки действительно разворачивается во времена Второй мировой войны, а мы в рамках сюжетной кампании и сетевых пострелушек побываем как на европейском, так и на тихоокеанском театрах военных действий. Как передаёт Хендерсон, в Call of Duty Vanguard будут представлены сюжетная кампания, сетевой режим, а также режим с зомби.
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Vanguard порадует наличием суперсовременной античитерской системы, которая впоследствии перекочует в Warzone. Что же касается релиза, то Vanguard планируют выпустить 5 ноября. Ещё раз подчёркиваем: всё вышеизложенное на данный момент — пусть и очень правдоподобные, но всё же утечки, у которых пока нет даже намёка на официальное подтверждение.
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