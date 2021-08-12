В конце прошлого месяца студия Pearl Abyss объявила о переносе релиза своего боевика Crimson Desert на неопределённый срок. Изначально они объясняли своё решение просто — желанием внедрить в игру дополнительные элементы, на реализацию которых требуется дополнительное время. Сегодня же они поведали и вторую причину. Называется она Cyberpunk 2077.

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Всё верно: как передают сотрудники Pearl Abyss, они помнят, чего CD Projekt RED стоил запуск Cyberpunk 2077, поэтому считают, что лучше подождать и хорошенько всё проверить, чем повторить опыт поляков.

Судя по всему, Pearl Abyss намеревается сделать из Crimson Desert чуть ли не шедевр игростроения, поскольку ни о каких, даже приблизительных новых сроках релиза проекта речи пока не идёт.