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Ubisoft показала Осу — нового оперативника Rainbow Six Siege

Но полноценная презентация — только на выходных.
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Вслед за многозначительным тизером Ubisoft всё-таки собралась с совестью и опубликовала небольшой видеоролик, в котором показала следующего оперативника Rainbow Six Siege, которого добавят в операции Crystal Guard. Им стала боец хорватского спецназа с позывным Osa. Оперативница обладает прозрачным баллистическим щитом Talon-8, но пока что все подробности на этом заканчиваются.

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Полноценная презентация обновления Crystal Guard состоится 16 августа.

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