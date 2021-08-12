11 bit Studios официально анонсировала Frostpunk 2 и сделала первую часть временно бесплатной
Некоторое время назад 11 bit Studios «протизерила» свой следующий проект. По первым кадрам можно было предположить, что нас ждёт то ли прямой сиквел Frostpunk, то ли отдельная игра в том же сеттинге, и вот, сегодня разработчики вышли на связь и подтвердили правильность первого варианта. Встречаем, Frostpunk 2.
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Подробностей пока мало: известно лишь, что в плане геймплея продолжение будет в значительной степени повторять оригинальную Frostpunk, разве что по внутренней хронологии в мире игры прошло уже несколько десятилетий: бороться мы будем уже не за уголь, а за нефть и нефтепродукты. Возрастут масштабы, станет больше возможностей, увеличится разнообразие.
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Когда разработчики намереваются выпустить Frostpunk 2, пока неизвестно. Зато в ближайшие четыре дня можно бесплатно поиграть в первую часть.
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