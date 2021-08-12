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11 bit Studios официально анонсировала Frostpunk 2 и сделала первую часть временно бесплатной

Подробностей пока мало.
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Некоторое время назад 11 bit Studios «протизерила» свой следующий проект. По первым кадрам можно было предположить, что нас ждёт то ли прямой сиквел Frostpunk, то ли отдельная игра в том же сеттинге, и вот, сегодня разработчики вышли на связь и подтвердили правильность первого варианта. Встречаем, Frostpunk 2.

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Подробностей пока мало: известно лишь, что в плане геймплея продолжение будет в значительной степени повторять оригинальную Frostpunk, разве что по внутренней хронологии в мире игры прошло уже несколько десятилетий: бороться мы будем уже не за уголь, а за нефть и нефтепродукты. Возрастут масштабы, станет больше возможностей, увеличится разнообразие.

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Когда разработчики намереваются выпустить Frostpunk 2, пока неизвестно. Зато в ближайшие четыре дня можно бесплатно поиграть в первую часть.

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