Время летит так быстро, что на календаре опять четверг, а вместе с ним и очередная раздача подарков в Epic Games Store. Сегодня нашему вниманию предлагают космическое приключение с элементами ролевой игры Rebel Galaxy. Раздача продлится ровно неделю, так что торопиться особого смысла нет.

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Rebel Galaxy вышла 2015 году и получила очень высокие пользовательские оценки, однако популярным данный проект назвать язык не поворачивается. Как бы то ни было, на свои несколько часов игрушка вас затянет, а от подарка большего и не требуется.

Через неделю подарок сменится на платформер Yooka-Laylee. Для ценителей.