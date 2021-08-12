В Epic Games Store раздают космическое приключение Rebel Galaxy
Время летит так быстро, что на календаре опять четверг, а вместе с ним и очередная раздача подарков в Epic Games Store. Сегодня нашему вниманию предлагают космическое приключение с элементами ролевой игры Rebel Galaxy. Раздача продлится ровно неделю, так что торопиться особого смысла нет.
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Rebel Galaxy вышла 2015 году и получила очень высокие пользовательские оценки, однако популярным данный проект назвать язык не поворачивается. Как бы то ни было, на свои несколько часов игрушка вас затянет, а от подарка большего и не требуется.
Через неделю подарок сменится на платформер Yooka-Laylee. Для ценителей.
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