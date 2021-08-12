С момента анонса Disciples Liberation прошло полгода, и за всё это время разработчики проекта не делились с нами практически никакими хотя бы мало-мальски значимыми подробностями. Могло возникнуть ощущение, что релиз игры — что-то из области долгосрочной перспективы, но на практике оказалось, что авторы просто не хотели привлекать к игре излишнего внимания, поскольку это в большинстве случаев приводит к исключительно негативным результатам. Разработка Disciples Liberation уже почти завершена, и сегодня стало известно, что её релиз состоится 21 октября, или спустя 12 лет после Disciples III.

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Напомним, что Disciples Liberation представляет собой пошаговую ролевую игру в сеттинге тёмного фэнтези, действие которой разворачивается в Невендааре. Обещают продуманную ролевую систему, нелинейность в прохождении, которое может завершиться одной из пяти концовок, а также свободу выбора практически во всём.

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Помимо ролевых и боевых элементов в Disciples Liberation также будет представлена механика развития своей базы, возможность нанимать солдат, а также в некоторой степени вести политические игры.