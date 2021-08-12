Будьте предельно аккуратными при публикации чего бы то ни было в Сети, поскольку Интернет — это такая вещь, в которой всё остаётся навсегда. Геймдизайнер (теперь уже с приставкой «экс») Apex Legends Дэниел Кляйн осознал это на собственном опыте, когда пару недель назад кто-то выложил в Сеть скриншоты с записями из его блога от 2007 года.

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Всё бы ничего, но в записях молодого Кляйна было много расистских и сексистских шуток и комментариев. Поскольку 14 лет назад в западной повестке данная «проблема» не стояла на столь высоком уровне приоритета, то за подобными публикациями практически не следили. Кляйн не стал «отмазываться», заявляя о подлоге и монтаже, и мужественно признал тот факт, что действительно является автором данных комментариев.

За что и поплатился: несколько часов назад Кляйн сообщил, что больше не работает в Respawn Entertainment. Разработчик принёс извинения своему бывшему коллективу за доставленные проблемы и отметил, что ему стыдно, и что он зол на самого себя из прошлого за то, что позволял себе подобные высказывания.