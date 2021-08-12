Команда поддержки сетевого проекта Call of Duty Warzone опубликовала результаты очередного раунда непримиримой борьбы с наглыми и вездесущими читерами. Оказывается, только вчера было забанено более 50 тысяч аккаунтов нечестных игроков. Разработчики из Raven Software дежурно сообщили, что держат руку на пульсе при общении с сообществом и стараются оперативно реагировать на запросы.

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Чуть ранее мы писали о том, что в Black Ops Cold War и Warzone стартует завтра новый сезон боевого пропуска, в Сети появился посвящённый этому видеоролик.

реклама 🚫 Today we banned over 50,000 accounts in #Warzone.



More importantly, we are listening and hard at work behind the scenes.



We will have more info for you soon. — Raven Software (@RavenSoftware) August 11, 2021

Меж тем, анонс Call of Duty: Vanguard должен состояться в самое ближайшее время, ждём.