Разработчики Call of Duty Warzone только за вчерашний день заблокировали более 50 тысяч читеров
Команда поддержки сетевого проекта Call of Duty Warzone опубликовала результаты очередного раунда непримиримой борьбы с наглыми и вездесущими читерами. Оказывается, только вчера было забанено более 50 тысяч аккаунтов нечестных игроков. Разработчики из Raven Software дежурно сообщили, что держат руку на пульсе при общении с сообществом и стараются оперативно реагировать на запросы.
реклама
Чуть ранее мы писали о том, что в Black Ops Cold War и Warzone стартует завтра новый сезон боевого пропуска, в Сети появился посвящённый этому видеоролик.
реклама
🚫 Today we banned over 50,000 accounts in #Warzone.— Raven Software (@RavenSoftware) August 11, 2021
More importantly, we are listening and hard at work behind the scenes.
We will have more info for you soon.
Меж тем, анонс Call of Duty: Vanguard должен состояться в самое ближайшее время, ждём.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила