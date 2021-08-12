PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой в прошлом месяце
Аналитическая фирма Sensor Tower поделилась свежей статистикой доходов мобильных игр и пришла к закономерному выводу: наиболее прибыльной игрой для мобильных платформ в прошлом месяце продолжает оставаться PUBG Mobile. Мобильная королевская битва в июле заработала 299 миллионов долларов. Это на 26,7 % больше, чем в июле 2020 года.
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Свыше двух третей прибыли — 68,4 %, если быть точными — приходится на Китай с его адаптированной версией PUBG Mobile под названием Game For Peace. Следом за Китаем с удовищным отставанием идут США с 6,7 % прибыли от игры и Турция с 6 %.
Второй по прибыльности мобильной игрой в июле была Honor of Kings, заработавшая за месяц $231,2 млн. И опять Китай — 94,7 % прибыли в Honor of Kings приходится именно на игроков из Поднебесной.
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На третьем месте разместилась аномально популярная Genshin Impact. Если же брать прибыль с мобильных игр в целом, то наиболее платёжеспособным государством остаётся США с 29 % общей выручки. На втором месте Япония с 19,8 %, на третьем — Китай с 17,4 %.
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