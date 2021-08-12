Путешествие по Вайомингу в новом геймплейном видео American Truck Simulator
SCS Software продолжает стабильно развивать не только Euro Truck Simulator 2, но и его «американское» ответвление. Многие гораздо интереснее покататься по живописным и разнообразным американским локациям, чем по однотипным европейским, поэтому разработчики удовлетворяют запрос и периодически выпускают для American Truck Simulator соответствующие дополнения. Очередное такое дополнение посвящено штату Вайоминг, и сегодня авторы показали 20-минутное видео его игрового процесса.
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Как и при просмотре геймплея любого симулятора дальнобойщика, лицезрение игрового процесса American Truck Simulator может вызвать сонливость и «залипание» на рабочем месте, так что будьте аккуратнее и отложите его просмотр на «после работы».
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Когда точно выйдет дополнение Wyoming, не сообщается, но SCS Software обещает, что эти сведения уже совсем скоро перестанут быть тайной.
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