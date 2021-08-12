Издание Kotaku, ссылаясь на свои проверенные источники, близкие к Blizzard, сообщило о том, что «Метелицу» покинули сразу трое ключевых сотрудников. Согласно донесениям, в Blizzard больше не работают Луис Баррига (руководитель разработки Diablo IV), Джесси Маккри (ведущий дизайнер уровней в Blizzard, в его честь назван герой Overwatch), а также геймдизайнер World of Warcraft Джонатан Лекрафт.

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Холдинг Activision Blizzard данную информацию пока не подтвердил и не опроверг, однако источники Kotaku сообщают, что вышеуказанные сотрудники были уволены в рамках разбирательства по делу о домогательствах и притеснениях в компании. Были ли они непосредственными фигурантами дела, не сообщается, и никаких домыслов здесь не может быть априори, поскольку речь идёт о порче чести и достоинства человека.

Хочется верить, что данное событие, если оно окажется правдой, не повлияет критическим образом на производство Diablo IV. Слишком уж большие надежды возлагаются на данный проект, и громкого провала Blizzard, игры которой уже четыре года подряд стремительно теряют аудиторию, может не пережить. Вообще, согласно финансовым отчётам, из всех трёх подразделений холдинга Activision Blizzard (Activision, Blizzard и King) именно «Метелица» является наименее презентабильной и прибыльной. Чем это всё может закончиться, одному руководству холдинга известно.