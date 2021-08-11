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Новый трейлер кооперативного экшена Aliens: Fireteam Elite демонстрирует систему боёв и кастомизацию бойцов

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Разработчики из Cold Iron Studios представили новый трейлер кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite. На этот раз в представленном ролике нам показывают систему кастомизации бойцов и основные сражения между людьми и ксеноморфами.

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Ролик сопроводили стандартными высказываниями от разработчиков по поводу того, что они собираются на протяжении минимум года активно поддерживать Aliens: Fireteam Elite контентом в рамках обновлений. Апдейты будут выходить и большие, и маленькие.

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Кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite поступит в продажу 24 августа, целевые платформы вы и так знаете: PC, PlayStation и Xbox. Точно известно, что в проекте наберётся 5 классов персонажей, 30 видов оружия и четыре главы сюжетной кампании. Вражеский бестиарий представлен здесь 20 типами врагов, из которых только 11 являются ксеноморфами.

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