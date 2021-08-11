Компания Microsoft совместно с разработчиком инди-бестселлера Stardew Valley Эриком Бароне объявили о том, что данная проект в скором времени пополнит библиотеку Xbox Game Pass. Редмондцы уточнили, что доступ к пиксельному симулятору фермера будет обеспечен не только на PC, но и на Xbox.

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В настоящий момент успешная и востребованная Stardew Valley доступна для покупки всем обладателям Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita и, разумеется, PC. На мобильных устройствах проект тоже есть — причём, как на iOS, так и на Android.

В Steam у Stardew Valley имеется аж 97% рейтинга на основании почти 320 тысяч отзывов. Добавить тут нечего. Разве что, ещё в начале прошлого года стало известно о 10 миллионах проданных копий игры.