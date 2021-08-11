Бывалые ветераны из Electronic Arts, Ubisoft и WB Games собрались вместе и открыли новую студию, которая получила название Racoon Logic. Отдельные сотрудники этой компании ранее успели поработать над игровыми сериями Batman: Arkham и Assassin’s Creed.

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В числе основателей Racoon Logic есть бывшие сотрудники Typhoon Studios, которая ещё в 2019 году вошла в состав Stadia Games and Entertainment и впоследствии закрылась.

В новоявленной студии пока числится 15 человек, почти все из них успели поработать в Typhoon Studios. Главой новой студии считается Рид Шнайдер, сооснователь WB Games Montreal, он также был исполнительным продюсером Batman: Arkham Origins и Batman: Arkham Knight.

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Господин Шнайдер заявил, что первоначальные инвестиции на развитие Racoon Logic были получены от китайского гиганта Tencent. Точная сумма названа не была, но зато мы знаем, что студия приобрела права на Journey to the Savage Planet. Это научно-фантастическая приключенческая игра, выпущенная в январе 2021-го года. У проекта имеется 86% рейтинга в Steam — вполне возможно, что сотрудники Racoon Logic займутся производством второй части.