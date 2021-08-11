Кастомизация персонажей в Halo Infinite будет похожа на Apex Legends
Инсайдеры продолжают добывать об играх сведения, которыми с широкой общественностью почему-то не желают делиться официальные разработчики. Сегодня получивший большую известность благодаря своим «пророческим» сведениям о Battlefield 2042 инсайдер Том Хендерсон поведал небольшие, но важные для многих подробности грядущей Halo Infinite.
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Речь зашла о косметической кастомизации персонажей: по сведениям Хендерсона, разработчики из 343 Industries решили пойти по пути Apex Legends и других популярных проектов и сделать косметику в Halo Infinite яркой и привлекательной. При этом ни о каком соответствии духу и «лору» франшизы эти облики соответствовать не будут — просто весёлые, задорные и даже, как выразился Хендерсон, «дурацкие».
Отметим, что помимо сюжетной кампании в Halo Infinite будет и самостоятельный сетевой режим аренного типа. Релиз игры должен состояться до конца года, но точной датой авторы пока не поделились.
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