Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Кастомизация персонажей в Halo Infinite будет похожа на Apex Legends

И многие справедливо посчитают это катастрофой.
+
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок

Инсайдеры продолжают добывать об играх сведения, которыми с широкой общественностью почему-то не желают делиться официальные разработчики. Сегодня получивший большую известность благодаря своим «пророческим» сведениям о Battlefield 2042 инсайдер Том Хендерсон поведал небольшие, но важные для многих подробности грядущей Halo Infinite.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Речь зашла о косметической кастомизации персонажей: по сведениям Хендерсона, разработчики из 343 Industries решили пойти по пути Apex Legends и других популярных проектов и сделать косметику в Halo Infinite яркой и привлекательной. При этом ни о каком соответствии духу и «лору» франшизы эти облики соответствовать не будут — просто весёлые, задорные и даже, как выразился Хендерсон, «дурацкие».

Отметим, что помимо сюжетной кампании в Halo Infinite будет и самостоятельный сетевой режим аренного типа. Релиз игры должен состояться до конца года, но точной датой авторы пока не поделились.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

343 industries halo infinite
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчики трилогии Dark Souls готовят новую игру серии — так утверждает проверенный инсайдер
+
В Steam стартовала распродажа игр Bethesda — отличная возможность купить Skyrim ещё раз
+
Кастомизация персонажей в Halo Infinite будет похожа на Apex Legends
+
Детали пятого сезона боевого пропуска Call of Duty Black Ops Cold War
+
Авторитетный инсайдер: Rockstar готовит сборник ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas
+
Роскомнадзор снял блокировку с портала DeviantArt
6
Assassin's Creed Valhalla: эффектный трейлер к скорому выходу дополнения «Осада Парижа»
3
Следующую «операцию» Rainbow Six Siege назвали Crystal Guard
+

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 62
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 43
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 26
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не переживать из-за того, что ваш компьютер не совместим с Windows 11
36
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
62
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
43
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
27
Обзор телефона Philips Xenium E185
26
Самый удобный криптокошелек - Binance и как просто инвестировать в криптовалюту
40
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
7
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
2

Сейчас обсуждают

Анатолий Молдаванов
17:19
Идут они на три буквы. Черти гнилые, а не спекулянты.
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
Михаил Мутовин
17:18
Купил Redmi Note 8 Pro, рекламу отключил за 5 минут, уже почти 2 года ее не видел. А вот обновлениями могут запороть трубу знатно, тут xiaomi знают толк. После 12.5.1 стали тормозить игры, как будто ...
Xiaomi в шаге от превращения в лидера рынка смартфонов, хотя представители Apple в это не верили
omoikane
17:18
С чего ты взял что апгрейд должен быть бесплатным?=) Побежишь за новым процом интел, сообщи в магазине чтоб сделали скидку, что бы тебе хватило обновится не потратив денег :D А так все железо если хо...
AMD Radeon RX 6600 XT имеет всего восемь линий PCI-E вместо шестнадцати, что приводит к падению fps
Вика Вика
17:16
А потом стоила 28, да.
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
Daimler
17:15
еще один совок головного мозга... Во-первых - их разработали более 50 лет назад, они устарели морально и технически. Технологии шагнули далеко в будущее и эти технологии необходимо использовать для ...
Задержки в разработке новых скафандров вынуждают NASA отложить высадку на Луну
Дмитрий
17:13
что на 5700 амд проц что на 6600 видюха тока у немцев более менее адекватные цены. остальные сразу решили пойти во банк и нах...
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
omoikane
17:12
слился ты ибо доводов ноль, погавкал как пес и убежал :D
AMD Radeon RX 6600 XT имеет всего восемь линий PCI-E вместо шестнадцати, что приводит к падению fps
Дмитрий
17:09
ну фанаты амд везде ставят минус если их детище унижают. я ничего не имею против амд но цены да псих сочинял. барыги любят деньги
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
ฺ ฺ
17:09
У частников и то дешевле, чем в местных магазинах.
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
Дмитрий
17:07
барыги реально взбесились. ну что могу только посмеятся.
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем