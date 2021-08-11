Детали пятого сезона боевого пропуска Call of Duty Black Ops Cold War
Вы можете не поверить, но в Сети раньше времени появился трейлер пятого сезона боевого пропуска Call of Duty Black Ops Cold War и королевской битвы Warzone. Сделано это намеренно или по глупой случайности — уже не так и важно. Зато мы теперь знаем, что войдёт в пятый сезон, но здесь особых сюрпризов ждать не стоит.
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Это боевой пропуск, поэтому от огромного количества мелких «плюшек» может зарябить в глазах. Тут и скины для оружия, и анимации, и чертежи, и само оружие. Для пятого сезона Cold War разработчики также приготовили несколько новых карт сетевого режима, новую зону для режима «Нашествия», перки для зомби-режима, задачи и режим с двойными агентами. Разумеется, мы сейчас должны добавить дежурное «и многое, многое другое».
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Пятый сезон боевого пропуска в Call of Duty Black Ops Cold War стартует уже завтра.
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