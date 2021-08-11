Авторитетный инсайдер: Rockstar готовит сборник ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas
Несколько дней назад издательство Take-Two Interactive в своём квартальном отчёте упомянуло, что до апреля следующего года планирует выпустить шесть «новых итераций» ранее выпущенных игр. Три из них известны — это GTA V, GTA Online и Kerbal Space Program; а вот три других остаются тайной, покрытой мраком.
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Но, похоже, тайна перестала быть таковой. Авторитетный специализирующийся на проектах Rockstar Games инсайдер Yan2295, ранее неоднократно «сливавший» в сеть впоследствии оказывавшуюся правдой информацию об играх компании, затронул тему ремастеров трилогии Grand Theft Auto.
Один из подписчиков инсайдера спросил, считает ли он (подразумевая наличие у него соответствующих связей), что Rockstar выпустит ремастер трилогии GTA, на что Yan2295 ответил однозначное «Да».
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Напомним, что в трилогию Grand Theft Auto входят третья номерная часть серии, а также культовые Vice City и San Andreas, до уровня которых ни одной современной игре франшизы добраться, увы, так и не удалось.
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