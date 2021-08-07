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До апреля следующего года Take-Two намеревается выпустить три неанонсированных переиздания своих игр

Надежда на ремастер Red Dead Redemption нарастает?
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Хотя Take-Two Interactive опубликовала свой квартальный отчёт уже несколько дней назад, СМИ только сейчас заметили, что в документации компании числятся планы по выпуску до конца текущего финансового года (31 марта 2022 года по «человеческому» календарю) шести новых «итераций ранее выпущенных проектов».

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Важно отметить, что из шести игр в списке три уже ранее представленных (Grand Theft Auto V для «некстгена», самостоятельная версия Grand Theft Auto Online, а также улучшенная версия Kerbal Space Program), а также три неанонсированных. Вот именно эти неанонсированные переиздания и вызывают наибольший интерес у игрового сообщества.

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Возможно, Take-Two всё же найдёт в своих закромах совесть и выпустит усовершенствованную версию первой Red Dead Redemption, в том числе на PC. Также многим хотелось бы увидеть ремастер первой Borderlands или Max Payne. В общем, каталог достойнейших игр у Take-Two достаточно велик, и гадать здесь бессмысленно. Ждать официальных новостей или утечек от проверенных инсайдеров — единственно верный путь.

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До апреля следующего года Take-Two намеревается выпустить три неанонсированных переиздания своих игр
NOFX
18:26
Я попытал счастье с PS5 в ДНС и ожидаемо потерпел фиаско! :) До этого два раза так же с продажами 3070ти и 3080ти обломался.
Распродажа PlayStation 5 в DNS снова сорвалась: приставки раскупили перекупщики
Alex
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А я думал это только наших так разводят, оказывается, что глобальная тема.
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Alex
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у тебя по математике что было? У них населения 300 лямов, развели 50.
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_db_
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