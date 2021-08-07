До апреля следующего года Take-Two намеревается выпустить три неанонсированных переиздания своих игр
Хотя Take-Two Interactive опубликовала свой квартальный отчёт уже несколько дней назад, СМИ только сейчас заметили, что в документации компании числятся планы по выпуску до конца текущего финансового года (31 марта 2022 года по «человеческому» календарю) шести новых «итераций ранее выпущенных проектов».
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Важно отметить, что из шести игр в списке три уже ранее представленных (Grand Theft Auto V для «некстгена», самостоятельная версия Grand Theft Auto Online, а также улучшенная версия Kerbal Space Program), а также три неанонсированных. Вот именно эти неанонсированные переиздания и вызывают наибольший интерес у игрового сообщества.
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Возможно, Take-Two всё же найдёт в своих закромах совесть и выпустит усовершенствованную версию первой Red Dead Redemption, в том числе на PC. Также многим хотелось бы увидеть ремастер первой Borderlands или Max Payne. В общем, каталог достойнейших игр у Take-Two достаточно велик, и гадать здесь бессмысленно. Ждать официальных новостей или утечек от проверенных инсайдеров — единственно верный путь.
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