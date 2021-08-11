Роскомнадзор снял блокировку с портала DeviantArt
В конце прошлого месяца Роскомнадзор предупредил администрацию популярного в кругу художников портала DeviantArt о том, что если ресурс не выполнит требования ведомства и не удалит со своих страниц запрещённый на территории России контент вроде суицидальных, пронаркотических и нацистских изображений, то в его отношении последуют санкции вплоть до полной блокировки. По-хорошему администрация DeviantArt не поняла, поэтому пришлось поступать по-плохому: с 3 августа портал был заблокирован.
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После этого руководства портала осознало, что лучше всё-таки пойти Роскомнадзору навстречу. Запрещённый контент был удалён, и ведомство сегодня сняло с DeviantArt блокировку.
Как уточняют представители Роскомнадзора, администрация DeviantArt в полном объёме удалила со своего ресурса всю запрещённую информацию, поэтому в ограничении доступа к порталу больше нет смысла, и он был полностью восстановлен.
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