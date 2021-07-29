DeviantArt — популярный ресурс, на котором художники размещают свои работы. И хотя на ресурсе имеется администрация и модераторы, следящие за «чистотой» публикуемого контента, Роскомнадзор всё же умудрился отыскать на нём страницы «с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым органами власти и судами контентом».

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Судя по формулировке на официальном сайте Роскомнадзора, ведомство уже не первый раз направляет администрации DeviantArt требования с удалением противоправных материалов, но безуспешно.

Представители ведомства, принимая во внимание популярность DeviantArt среди россиян, надеются на то, что администрация ресурса пойдёт Роскомнадзору навстречу. В противном случае доступ к порталу придётся ограничить.