Роскомнадзор грозит заблокировать портал DeviantArt ввиду наличия там запрещённого контента
DeviantArt — популярный ресурс, на котором художники размещают свои работы. И хотя на ресурсе имеется администрация и модераторы, следящие за «чистотой» публикуемого контента, Роскомнадзор всё же умудрился отыскать на нём страницы «с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым органами власти и судами контентом».
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Судя по формулировке на официальном сайте Роскомнадзора, ведомство уже не первый раз направляет администрации DeviantArt требования с удалением противоправных материалов, но безуспешно.
Представители ведомства, принимая во внимание популярность DeviantArt среди россиян, надеются на то, что администрация ресурса пойдёт Роскомнадзору навстречу. В противном случае доступ к порталу придётся ограничить.
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