Assassin's Creed Valhalla: эффектный трейлер к скорому выходу дополнения «Осада Парижа»
Уже завтра фанаты Assassin’s Creed Valhalla смогут отправиться в новое приключение в самый центр Франкии, ну а сегодня Ubisoft опубликовала соответствующий сопроводительный видеоролик, вкратце посвящающий нас в курс событий.
реклама
Дополнение будет доступно в составе сезонного пропуска, но при желании его можно будет приобрести и отдельно.
реклама
Напомним, Assassin’s Creed Valhalla вышла прошлой осенью и стала первой игрой серии, контентная поддержка которой будет осуществляться как минимум два года: летом её продлили до следующей осени.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила