Уже завтра фанаты Assassin’s Creed Valhalla смогут отправиться в новое приключение в самый центр Франкии, ну а сегодня Ubisoft опубликовала соответствующий сопроводительный видеоролик, вкратце посвящающий нас в курс событий.

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Дополнение будет доступно в составе сезонного пропуска, но при желании его можно будет приобрести и отдельно.

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Напомним, Assassin’s Creed Valhalla вышла прошлой осенью и стала первой игрой серии, контентная поддержка которой будет осуществляться как минимум два года: летом её продлили до следующей осени.