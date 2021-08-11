Следующую «операцию» Rainbow Six Siege назвали Crystal Guard
В отличие от некоторых, Ubisoft с уважением относится к своей аудитории и стабильно снабжает собственные проекты всё новым и новым контентом. Так, например, в ближайшем будущем боевик обзаведётся очередным обновлением («операцией»), названием которой Ubisoft поделилась несколько часов назад. Обновление окрестили Crystal Guard, а в сопровождающей публикации указан многозначительный текст «Лучший вид — это кристально чистый».
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Скорее всего, в операции Crystal Guard в Rainbow Six Siege будет добавлен оперативник либо со способностями обнаружения, либо с некими противодымовыми и антиоглушающими приспособлениями.
Запуск нового сезона-операции должен состояться уже в этом месяце. Рискнём предположить, что подробностями обновления с нами поделятся уже на этой неделе, а то дальше тянуть уже особо-то и некуда.
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