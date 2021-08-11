Кооперативный «грабительский» боевик Payday 2 за восемь лет своего существования уже столько раз участвовал в самых разных распродажах, что уже трудно представить себе геймера, который бы не успел ознакомиться с данным достойнейшим творением игровой промышленности. Но компанию Starbreeze, для которой после всех перенесённых ею невзгод Payday 2 остаётся единственной стабильной кормилицей, сей факт, по понятным причинам, не сильно тревожит, и в честь скорого очередного дня рождения игры было решено сделать доступ к ней временно бесплатным.

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Акция продлится вплоть до 16 августа. Параллельно на проект распространяется 50-процентная скидка, так что до указанного дня Payday 2 можно будет приобрести всего за 129 рублей — если, конечно, вы этого вдруг ещё не сделали несколько лет назад.

Между тем Starbreeze всё же думает о будущем и вовсю трудится над третьей номерной частью серии данных кооперативных боевиков. Релиз Payday 3 запланирован на 2023 год. Информации о проекте пока нет от слова «совсем».