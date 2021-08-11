Electronic Arts бесплатно раздаёт дополнение Battlefield 4 Second Assault
Electronic Arts решила напомнить, что она умеет раздавать подарки не только с помощью посредников вроде Amazon, но и самостоятельно через собственный сервис Origin. Несколько часов назад внимательные пользователи данного сервиса цифровой дистрибуции заметили, что у них появилась возможность бесплатно получить в вечное пользование дополнение Second Assault для боевика Battlefield 4.
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Electronic Arts решила напомнить, что она умеет раздавать подарки не только с помощью посредников вроде Amazon, но и самостоятельно через собственный сервис Origin. Несколько часов назад внимательные пользователи данного сервиса цифровой дистрибуции заметили, что у них появилась возможность бесплатно получить в вечное пользование дополнение Second Assault для боевика Battlefield 4.
Раздача продлится неделю. Что же касается самой современной части серии — Battlefield 2042 — то её релиз запланирован на 22 октября. Отправимся в недалёкое будущее и наконец-то поиграем в тот Battlefield, каким он и должен быть — с современным оружием и техникой.
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