Pathfinder Wrath of the Righteous от отечественной студии Owlcat Games уже почти вплотную подобралась к релизу на PC, однако консольный выход игры без задержки осуществить всё же не удастся. Сегодня разработчики сообщили о том, что на Xbox One и PlayStation 4 (и на современных консолях посредством обратной совместимости) игра появится лишь 1 марта следующего года. Изначально планировалось до конца года.

С чем связана столь существенная задержка, не сообщается, а выстраивать предположения на этот счёт мы не считаем правомерным.

Чтобы хоть как-то подсластить горькую пилюлю, разработчики параллельно опубликовали небольшой обзорный видеоролик с основными деталями и особенностями Pathfinder Wrath of the Rigtheous. Релиз на PC — 2 сентября.