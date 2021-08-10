Отечественная Pathfinder Wrath of the Rigtheous доберётся до консолей лишь следующей весной
Pathfinder Wrath of the Righteous от отечественной студии Owlcat Games уже почти вплотную подобралась к релизу на PC, однако консольный выход игры без задержки осуществить всё же не удастся. Сегодня разработчики сообщили о том, что на Xbox One и PlayStation 4 (и на современных консолях посредством обратной совместимости) игра появится лишь 1 марта следующего года. Изначально планировалось до конца года.
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С чем связана столь существенная задержка, не сообщается, а выстраивать предположения на этот счёт мы не считаем правомерным.
Чтобы хоть как-то подсластить горькую пилюлю, разработчики параллельно опубликовали небольшой обзорный видеоролик с основными деталями и особенностями Pathfinder Wrath of the Rigtheous. Релиз на PC — 2 сентября.
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