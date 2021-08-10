16 минут свежего геймплея Tales of Arise — игра получит демонстрационную версию
Японская RPG Tales of Arise потихоньку подбирается к заветному дню своего релиза. А специально для тех, кто не может подождать всего один месяц, разработчики подготовили специальное предложение — демонстрационную версию. Соответствующая «демка» стартует 18 августа и будет доступна на консолях обоих производителей обоих поколений. PC-версию по какой-то причине из списка платформ для демонстрации исключили. Ну, не больно-то уж и хотелось.
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Tales of Arise отличается от своих коллег по франшизе продвинутой системой анимации, а также некоторые инновационными элементами игрового процесса. С точки зрения сюжета перед нами полностью самостоятельный проект, так что разбираться в глубинах «лора» серии не придётся, что особенно актуально для новичков и просто интересующихся.
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Релиз игры состоится ровно через месяц — 10 сентября.
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