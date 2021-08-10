Слухи о том, что Horizon Forbidden West перенесли на следующий год, поступают уже со слишком высокой частотой, чтобы поверить в их случайность. Как будто одного этого ощущения было мало, несколько часов назад продюсер мероприятия Future Games Show Джеймс Джарвис в своём Twitter поделился информацией о ближайших планах игрового подразделения Sony.

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Согласно сведениям Джарвиса, уже на следующей неделе, 19 августа, Sony проведёт очередной выпуск State of Play, на котором поделится несколькими важными новостями. В частности, именно в этот день (подчёркиваем: пока что это слух) Sony официально объявит о переносе выхода Horizon Forbidden West. В качестве компенсации данного неприятного для фанатов игры известия разработчики опубликуют свежий геймплейный ролик.

Также утечка гласит, что нас ждёт обновление по Gran Turismo, расширенный показ Kena Bridge of Spirits и некий анонс-сюрприз. Стоило ли доверять господину Джарвису, узнаем через неделю.