Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

«Облачный» игровой сервис Xbox Cloud Gaming начали тестировать на PC через приложение Xbox

Для нас пока не актуально. Грустный смайлик.
+
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок

Компания Microsoft занялась тестированием Xbox Cloud Gaming в приложении Xbox для PC. На данном этапе «облачный» игровой сервис доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate, которые дополнительно участвуют в партн1рской программе Xbox Insider.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Microsoft пояснила, что для использования Xbox Cloud Gaming на персональном компьютере нужно подключить совместимый контроллер с помощью USB или Bluetooth. Редмондцы улучшили опыт использования приложения Xbox на PC, добавив туда несколько новых и очень нужных функций: просмотр уровня заряда батареи в геймпаде, просмотр статуса сетевого подключения, а также множество функций для общения между игроками. Например, у пользователя появилась возможность пригласить друга во время активной игровой сессии.

В рамках текущей серии тестов Xbox Cloud Gaming представители Microsoft собираются собрать обширную обратную связь от заинтересованных пользователей и улучшить опыт использования сервиса для всех пользователей приложения Xbox на PC. Предварительная бета-версия Xbox Cloud Gaming уже была доступна пользователям Windows 10 через браузер.

реклама

При обсуждении всех положенных «плюшек» облачного гейминга нельзя забывать, что Microsoft пока официально не запускала сервис в России.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft pc xbox cloud gaming
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

PC-версия Resident Evil Village получила обновление с оптимизацией производительности
+
«Облачный» игровой сервис Xbox Cloud Gaming начали тестировать на PC через приложение Xbox
+
Авторы Total War Saga: Troy показали, как сильно могут изменить игру «Мифы»
+
Немецкое подразделение PlayStation не указало Horizon Forbidden West в графике релизов на текущий год
+
Hellblade Senua’s Sacrifice преодолела новый значимый рубеж пользовательской базы
+
Мир Far Cry 6 будет «жить» независимо от главного героя
20
Авторы похожей на Civilization стратегии Humankind перед релизом попытались описать её масштабы в цифрах
4

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 61
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
51
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
104
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
70
Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов
21
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
35
4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.
12
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
14
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Обзор телефона Philips Xenium E185
10
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
6

Сейчас обсуждают

Vasyan
15:36
нужен платочек, как доп услуга, всего за 399$
В новых Apple MacBook Pro самопроизвольно трескается дисплей, а ремонт стоит 800 долларов
Grotlon
15:30
На M1 сейчас приходиться много чего эмулировать, но это дело временное.
В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86
Артемий Чикалов
15:28
Как мне кажется, есть два реальных исхода: 1. ARM на 80% уничтожит x86 спустя лет 10, но при условии, что напишут хороший "переходник" x86 приложений на ARM, ибо сотфа под x86 слишком много. У ARM ест...
В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86
MuCephei88
15:27
Последнее время всё стал покупать на Озоне и Wildberries. Заебался с китайцами, которые какую доставку не выбери, всё шлют через свой поганый Cainao и сиди жди три месяца доставки. По сути эти платфо...
Раздел "почти даром" на Aliexpress и другие способы покупать с большими скидками
Grotlon
15:26
Обычным ARM-процессорам далеко до Apple M1.
В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86
nazgulsh
15:25
https://aliexpress.ru/item/1005002256307301.html Надеюсь я никому бизнес не поломал? ))
Realme GT представлен в России – Snapdragon 888, экран 120 Гц и NFC по цене 54 990 рублей
Вадим Чекрыгин
15:23
Что может быть топовее MX-4 и никаких лопаток, в инструкции нанести кляксу по центру и всё. Вам с такими советами к бабушкам! Всё уже разжёвано на ютубчике. Все нормальные кулеры уже давно с горбатыми...
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
MuCephei88
15:21
Это как бы странно, потому что хз, кто сейчас вообще такие камеры (2 МП) выпускает. Да и разница в цене между 2 МП и слабенькой 8 МП, поди, один доллар. А так бы добавили очень значимую функцию телефо...
Обзор телефона Philips Xenium E185
Пузо
15:20
Возьми, обязательно возьми. Возьми за себя, за меня и за то парня. И ещё за того и этого, и вон того тоже. И побольше, побольше!!
В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86
Alien 2020
15:19
Дорогой Элон Маск, Если ты читаешь эти строки, то знай, что острые края на твоём катафалке будут травмировать окружающих людей. Отложи этот пикап не на 2022 год, а закопай его на мусорной свалке. С ...
Tesla отложила выпуск Cybertruck на 2022 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем