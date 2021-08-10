Компания Microsoft занялась тестированием Xbox Cloud Gaming в приложении Xbox для PC. На данном этапе «облачный» игровой сервис доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate, которые дополнительно участвуют в партн1рской программе Xbox Insider.

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Microsoft пояснила, что для использования Xbox Cloud Gaming на персональном компьютере нужно подключить совместимый контроллер с помощью USB или Bluetooth. Редмондцы улучшили опыт использования приложения Xbox на PC, добавив туда несколько новых и очень нужных функций: просмотр уровня заряда батареи в геймпаде, просмотр статуса сетевого подключения, а также множество функций для общения между игроками. Например, у пользователя появилась возможность пригласить друга во время активной игровой сессии.

В рамках текущей серии тестов Xbox Cloud Gaming представители Microsoft собираются собрать обширную обратную связь от заинтересованных пользователей и улучшить опыт использования сервиса для всех пользователей приложения Xbox на PC. Предварительная бета-версия Xbox Cloud Gaming уже была доступна пользователям Windows 10 через браузер.

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При обсуждении всех положенных «плюшек» облачного гейминга нельзя забывать, что Microsoft пока официально не запускала сервис в России.