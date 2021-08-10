Разработчики стратегии Total War Saga: Troy завели новое обсуждение о грядущем дополнении под названием «Мифы». Сейчас пошла речь о том, чем же отличаются между собой «исторический» и «мифический» режимы.

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У игроков будет возможность выбирать между тремя вариантами кампании: «исторической», «полу-мифической» и «мифической». Во втором случае герои-одиночки могут похвастаться большей силой, а у игроков появляется возможность нанимать войска, похожие на легендарные. В последнем случае боги будут оказывать прямое воздействие на бои и предоставлять свои услуги. Также в этом режиме на карте будут появляться настоящие чудовища. Если выбран «исторический» вариант, то игрок может рассчитывать только на собственный отряд.

Авторы также позаботились об изменении определённых визуальных образов для каждого режима отыгрыша. Например, в «мифическом» режиме на карте появятся уникальные места, которые не будут доступными при выборе «исторического» режима.

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Дополнение «Мифы» для стратегии Total War Saga: Troy должно поступить в продажу 2 сентября.