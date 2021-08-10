Намедни Hellblade Senua’s Sacrifice получила специальное графическое обновление для консолей Xbox Series X|S: в игре появилась трассировка лучей и улучшенные визуальные эффекты. Данное событие подстегнуло рост востребованности экшена на всех платформах, благодаря чему в нём был зафиксирован новый общий рекорд числа игроков — 6,3 миллиона.

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Для достижения этого рекорда Hellblade Senua’s Sacrifice потребовалось ровно четыре года — релиз игры состоялся 8 августа 2017 года.

В настоящее время коллектив Ninja Theory вовсю трудится над продолжением — Senua’s Saga Hellblade II. Но никакими, даже приблизительными сроками релиза проекта мы пока не обладаем.