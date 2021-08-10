PUBG стала бесплатной на целую неделю
Как и было обещано ранее, сегодня в PUBG, которую на днях, не опасаясь тавтологии, ради унификации с будущими проектами во франшизе переименовали в PUBG Battlegrounds, стартовал период бесплатного доступа. Любой желающий может зайти в эту королевскую битву и поучаствовать в сражениях за звание последнего выжившего вплоть до 16 августа включительно.
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Формально поводом для проведения недели бесплатного доступа стала коллаборация PUBG Battlegrounds с корейской KPop-группой Blackpink, однако, по сведениям инсайдеров, это лишь прикрытие для более высокой цели. Как передают информаторы, компания Krafton использует неделю бесплатного доступа для сбора статистики и пользовательских отзывов перед возможным переводом королевской битвы на условно-бесплатную модель распространения.
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Да, у PUBG Battlegrounds и с нынешней «премиальной» моделью распространения всё в порядке с «онлайном», однако, как справедливо замечают пользователи, статистика игры меркнет по сравнению с её конкурентами в жанре, но в условно-бесплатном формате.
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