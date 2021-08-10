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Forza Horizon 5: свежий геймплей и карта игрового мира

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Пару часов назад Playground Games провела очередной, уже пятый по счёту эпизод своего дневника разработки Forza Horizon 5, в рамках которого продемонстрировала свежий геймплей новинки, а также наконец-то показала карту игрового мира, что позволит в полной мере ощутить его масштабы.

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Как нетрудно заметить, гонки в Forza Horizon 5, сеттингом для которой избрали Мексику за её богатство природных биомов, будут максимально разнообразными: в горах, по равнинам, вдоль берегов обоих океанов, по пустыне, в лесах, мимо ферм и лугов. В общем, вариантов множество, и Forza Horizon 5 явно претендует на звание самой реиграбельной части франшизы.

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Релиз Forza Horizon 5 назначен на 9 ноября на PC и Xbox прошлого и текущего поколений.

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Сейчас обсуждают

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00:19
А ты типа честным и достойный трудом лямы делаешь?)
Нашумевший симулятор бомжа выйдет в раннем доступе Steam в конце августа
N1ghtwish
00:13
Если верить утечкам, то, якобы 800балоов в CB R20, (или 23?) набирает, ближайший конкурент набирает ~650.
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Winter Comes
00:12
У меня Redmi 7 Note, и на днях телефон сам предложил обновиться до MIUI 12.5.1.0. Так что непонятно, зачем все перечисленным телефонам, стоящим даже выше в линейке, что-то скачивать самостоятельно.
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_db_
00:11
https://www.youtube.com/watch?v=dY3kzW9m8PY
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N1ghtwish
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Если видеокарт нет, то зачем нужны процы?
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Сергей Даниленко
00:07
Опять корпорация добра и все для простого народа, не делает програмно заплатки от майнинга тем самым жадно наживаясь и не снижает цены. А на простых геймеров им насцать
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_db_
00:04
Есть вероятность увидеть карты от Intel, если они успеют в этом году их доделать.
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
Dmitry Nogaev
00:02
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_db_
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