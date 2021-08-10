Forza Horizon 5: свежий геймплей и карта игрового мира
Пару часов назад Playground Games провела очередной, уже пятый по счёту эпизод своего дневника разработки Forza Horizon 5, в рамках которого продемонстрировала свежий геймплей новинки, а также наконец-то показала карту игрового мира, что позволит в полной мере ощутить его масштабы.
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Как нетрудно заметить, гонки в Forza Horizon 5, сеттингом для которой избрали Мексику за её богатство природных биомов, будут максимально разнообразными: в горах, по равнинам, вдоль берегов обоих океанов, по пустыне, в лесах, мимо ферм и лугов. В общем, вариантов множество, и Forza Horizon 5 явно претендует на звание самой реиграбельной части франшизы.
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Релиз Forza Horizon 5 назначен на 9 ноября на PC и Xbox прошлого и текущего поколений.
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