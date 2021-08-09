Разработчики из KT Racing совместно с издательством Nacon представили очередной трейлер WRC 10 FIA World Rally Championship — официальной игры известнейшего чемпионата. В представленном ролике всё внимание перетягивает на себя классический Subaru Impreza WRC — болид, на котором легендарный раллийный гонщик Колин Макрей выиграл Ралли Сан-Ремо.

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Эти цифровые бонусы будут доступны только преданным фанатам жанра, ведь только такие люди не побоятся оформить предварительный заказ WRC 10. Сгодится как простая, так и Deluxe-версия. Всё правильно: игроки, купившие проект заранее, получат возможность опробовать классическую Subaru на трасе Сан-Ремо.

Подробнее с WRC 10 FIA World Rally Championship вы можете ознакомиться, например, на официальной страничке проекта в Steam. Особое праздничное Anniversary издание WRC 10, подготовленное в честь 50-летия чемпионата, предложит опробовать исторический режим WRC 10, разработчики подготовили реконструкции 19 вошедших в историю событий со своими особыми гоночными условиями.

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В плане контента WRC 10 сможет предложить игрокам следующее:

4 новых заезда 2021 года (Эстония, Хорватия, Бельгия и Испания);

6 исторических заездов, в том числе в Акрополе, Сан-Ремо, Германии и Аргентине;

120 спецучастков;

52 официальные команды сезона 2021 года (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC);

20 легендарных машин от Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi и Toyota.

WRC 10 поступит в продажу на PC и консолях.