Классическая Subaru Impreza WRC легендарного гонщика Колина Макрея — в новом трейлере WRC 10
Разработчики из KT Racing совместно с издательством Nacon представили очередной трейлер WRC 10 FIA World Rally Championship — официальной игры известнейшего чемпионата. В представленном ролике всё внимание перетягивает на себя классический Subaru Impreza WRC — болид, на котором легендарный раллийный гонщик Колин Макрей выиграл Ралли Сан-Ремо.
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Эти цифровые бонусы будут доступны только преданным фанатам жанра, ведь только такие люди не побоятся оформить предварительный заказ WRC 10. Сгодится как простая, так и Deluxe-версия. Всё правильно: игроки, купившие проект заранее, получат возможность опробовать классическую Subaru на трасе Сан-Ремо.
Подробнее с WRC 10 FIA World Rally Championship вы можете ознакомиться, например, на официальной страничке проекта в Steam. Особое праздничное Anniversary издание WRC 10, подготовленное в честь 50-летия чемпионата, предложит опробовать исторический режим WRC 10, разработчики подготовили реконструкции 19 вошедших в историю событий со своими особыми гоночными условиями.
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В плане контента WRC 10 сможет предложить игрокам следующее:
- 4 новых заезда 2021 года (Эстония, Хорватия, Бельгия и Испания);
- 6 исторических заездов, в том числе в Акрополе, Сан-Ремо, Германии и Аргентине;
- 120 спецучастков;
- 52 официальные команды сезона 2021 года (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC);
- 20 легендарных машин от Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi и Toyota.
WRC 10 поступит в продажу на PC и консолях.
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