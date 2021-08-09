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Авторы Atomic Heart рассказали о транспорте в игре, количестве концовок, системных требованиях, наличии исторических личностей и многом другом

Попутно они осудили практику выпуска DLC.
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Разработчики экшена Atomic Heart давно взяли на вооружение хорошую привычку публиковать на официальном Discord-сервере этой игры ответа на популярные вопросы сообщества. Сегодня вот вышел новый набор вопросов и ответов, в рамках которого было рассказано много нового о дате релиза, отношении разработчиков к DLC, количестве концовок и других вещах. Ниже мы приводим пересказ всех десяти тем, освещённых сотрудниками студии Mundfish.

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1. Когда выйдет Atomic Heart? Готового ответа у Mundfish нет, они дали понять, что очень аккуратно относятся к этому вопросу. Обычно разработчики очень халатно относятся к дате релиза, переносят её, «кормят аудиторию завтраками». В случае с Atomic Heart все не так просто: дата релиза влияет на общение с издателями, влияет на график Xbox Game Pass, частью которого игра является. Главное, что нужно знать: разработчики никогда ранее не говорили фразы «Игра готова, сейчас она находится на этапе полировки и финальной сборки». Совсем недавно, как мы знаем, эта фраза была произнесена. Поэтому ждать осталось не так долго.

2. Количество концовок в игре. В Atomic Heart будет линейный сюжет, авторы честно в этом признались и не стали, раздавать пустые обещания, которые они не смогут исполнить. Важный нравственный выбор будет у игрока ближе к финалу, концовок будет только две.

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3. Системные требования. Они будут объявлены ближе к релизу, потому что до самого последнего дня авторы обещают «со всей силы» снижать минимальные системные требования. Пока они сам не знают, насколько далеко смогут продвинуться в этом вопросе. Зато, по заверениям сотрудников Mundfish, версия игры для PlayStation 4 демонстрирует хорошие показатели, поэтому от поддержки консолей предыдущего поколения они точно не будут отказываться. Делается всё возможное при оптимизации игры для систем со слабым «железом».

4. Транспорт в игре. Кажется, будет. Тут девелоперы просят внимательно изучить доступные скриншоты и понять, на чём именно сможет кататься главный герой.

5. Когда началась разработка игры? Mundfish изначально метила в сектор AAA-игр, на момент создания студии (2017-й год) это была очень маленькая команда. Активная разработка Atomic Heart началась в 2018-м году.

6. Исторические личности в Atomic Heart. Точно будут, но нужно помнить, что действие проекта разворачивается в альтернативной истории. Это значит, что все известные нам исторические личности родились и двигались по карьерной лестнице, но не все дошли до конца. Подробнее о судьбе отдельных персонажей можно прочитать в уже анонсированной книге с детальнейшим «лором».

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7. Планы по выпуску DLC. Тут Mundfish высказались особенно живо и остро. Если коротко, то разработчики считают разделение ещё не выпущенной игры на мелкие составные части с целью дальнейшей их продажи «де**мом собачьим». Сами авторы называют себя фанатами того, как всё происходило в индустрии раньше — когда разработчики заботились только о том, чтобы «выпустить охр***тельную игру» и все «клёвые идеи втыкали именно в неё».

8. Отношение к помощи сообщества с переводом проекта на разные языки. Положительно, но команде энтузиастов нужно соответствовать высоким стандартам качества, принятых на вооружение у Mundfish. Всем заинтересованным рекомендуется писать на почту, адрес которой можно взять на страничке с обсуждением в Discord.

9. Игровой процесс без загрузочных экранов. Mundfish не отказывается от принятого ранее решения избавить игрока от этого устаревшего рудимента. Для этих целей им приходится постоянно вносить правки в движок.

10. Следующий трейлер будет геймплейной демонстрацией? Тут мы даём полную цитату ответа: «Пожалуй… Хм. Пожалуй… нам действительно пора двигаться к новой порции геймплея. Или нет, как думаете?»

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В сообщении с ответами на вопросы разработчики также опубликовали вот этот скриншот. Вполне соответствует всему тому, что мы видели в трейлерах ранее.

Atomic Heart выйдет на PC и Xbox.

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