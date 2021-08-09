Глобальная стратегия Humankind со дня релиза будет доступна в Xbox Game Pass
До выхода Humankind, которую уже успели окрестить главным и чуть ли не единственным конкурентом Sid Meier’s Civilization, осталось чуть больше недели. По такому случаю разработчики из Amplitude Studios совместно с Microsoft решили порадовать геймеров и сообщили, что со дня своего релиза стратегия будет доступна по подписке Xbox Game Pass.
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Данная новость особенно примечательна в свете того, что стандартный вариант Humankind оценён издателем в 2 739 рублей (и 2 273 рубля по акции за предзаказ). Да, с одной стороны, учитывая, что глобальные стратегии приходят на наши компьютеры не на вечер и даже не на неделю, а на сотни и тысячи часов, сумма не очень большая. С другой же стороны, сумма перевалила за психологический рубеж в 2 000 рублей, считающийся многими российскими геймерами предельным для единовременного платежа за игру.
Релиз Humankind — 17 августа.
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