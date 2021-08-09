Авторы Abandoned отметили, что слухи о связи с Кодзимой мешают производству игры
С самого момента анонса хоррор Abandoned по плохо понятным причинам оброс слухами касательно якобы связи его разработчиков из Blue Box Game Studios с Kojima Productions. Отдельные личности даже предполагали, что Abandoned — это на самом деле новая Silent Hill, а Blue Box — студия-маскировка для одного из подразделений созданного Хидео Кодзимой коллектива.
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Скорее всего, конечно, никакой связи между этими студиями нет, но поток слухов не прекращается, и это отрицательным образом сказывается на процессе разработки Abandoned. Как уточнил руководитель Blue Box Game Studios Хасан Кахраман, все эти домыслы создают для команды разработчиков массу отвлекающих факторов и вредят производству игры, не говоря уже об отрицательных маркетинговых эффектах.
Впрочем, несмотря на все недопонимания и сложности, Кахраман считает, что Abandoned придётся игрокам по нраву. Её релиз запланирован на этот год.
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