С самого момента анонса хоррор Abandoned по плохо понятным причинам оброс слухами касательно якобы связи его разработчиков из Blue Box Game Studios с Kojima Productions. Отдельные личности даже предполагали, что Abandoned — это на самом деле новая Silent Hill, а Blue Box — студия-маскировка для одного из подразделений созданного Хидео Кодзимой коллектива.

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Скорее всего, конечно, никакой связи между этими студиями нет, но поток слухов не прекращается, и это отрицательным образом сказывается на процессе разработки Abandoned. Как уточнил руководитель Blue Box Game Studios Хасан Кахраман, все эти домыслы создают для команды разработчиков массу отвлекающих факторов и вредят производству игры, не говоря уже об отрицательных маркетинговых эффектах.

Впрочем, несмотря на все недопонимания и сложности, Кахраман считает, что Abandoned придётся игрокам по нраву. Её релиз запланирован на этот год.