Company of Heroes 3 была официально анонсирована в середине июля. Нам поведали самые основные подробности игры: сеттинг, стороны конфликта, геймдизайн и другие обобщённые детали. Создание игры идёт в тесном сотрудничестве с фанатами серии, однако непосредственно релиз состоится не раньше конца следующего года. Несмотря на это, разработчики из Relic Entertainment всё же будут регулярно выходить на связь и снабжать нас дополнительными подробностями.

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В свежем дневнике разработки авторы рассказали о структуре сюжетной кампании. Согласно заявлениям разработчиков, в кампании Company of Heroes 3 задействовано динамическое повествование: да, у сюжета есть сформированное начало и финал, однако всё то, что «посередине», будет развиваться и меняться в зависимости от принимаемых игроком действий.

На развитие повествования будут влиять конфликты командиров, потери в бою, принятие выбора в различных сюжетных развязках.

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Хотя звучит всё амбициозно, но логичнее всего предположить, что вся «нелинейность» Company of Heroes 3 будет касаться отдельных персонажей и конкретных заданий. Представить себе развитие сюжета, при котором союзники проиграют во Второй мировой, сложно, хоть и интересно.