Почти треть геймеров мужского пола предпочитают играть за персонажей-женщин
Издание Quantic Foundry решило поинтересоваться, за персонажей какого пола (или гендера, кому как удобнее) предпочитают отыгрывать своё прохождение геймеры. Статистика оказалась достаточно любопытной — так, например, выяснилось, что 29 % игроков-мужчин предпочитают создавать персонажа-женщину, тогда как обратная ситуация (игроки-женщины предпочитают персонажа-мужчину) наблюдается лишь в 9 % случаев.
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Как отмечали участники опроса, дело не только в том, что персонажи-женщины внешне более приятные и привлекательные: в отдельных играх благодаря этому выбору можно получить различные геймплейные «плюшки» вроде бонусной статистики. Кроме того, в онлайн-играх к персонажу-женщине наблюдается заведомо более позитивное и доверчивое отношение.
Впрочем, почти половина — 48 % — игроков-мужчин всё же ценят именно ролевой отыгрыш и возможность создать персонажа «по себе». 22 % игроков-мужчин без разницы, персонажем какого пола/гендера играть, и лишь 1 % предпочитает небинарных персонажей.
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У игроков-женщин статистика более закономерная: 76 % из них играют персонажами того же пола, 9 % играют за героев-мужчин, 11 % без разницы, и 4 % предпочитают небинарного персонажа.
Что же касается игроков, не определяющих себя ни как мужчину, ни как женщину, то 33 % из них предпочитают персонажей-женщин, 38 % — небинарных персонажей, 19 % всё равно, и 10 % готовы отождествлять себя с героем-мужчиной.
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