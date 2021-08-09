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Редкую копию Super Mario Bros. продали за 2 миллиона долларов

Коробка с игрой, разумеется, была запечатанной.
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Настоящие коллекционеры — отчаянные люди, у которых, к тому же, есть много свободных денег. Иначе как объяснить тот факт, что редкая запечатанная коробочка с легендарной Super Mario Bros. была продана на аукционе за 2 миллиона долларов. Эта игра предназначалась для не менее легендарной консоли NES (у нас были распространены Dendy и другие её китайские клоны).

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Реализацию картриджа произвела компания Rally, которой он достался за 140 тысяч долларов. Прибыльный бизнес, получается. Здесь ещё стоит упомянуть два любопытных факта. Во-первых, в ходе торгов представителями компании Rally пришлось отклонить ставку в размере 300 тысяч долларов, продавцы изначально рассчитывали заработать больше. Во-вторых, среди инвесторов продавца был человек, который вложил в эту сделку 100 долларов и смог заработать 950 долларов.

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