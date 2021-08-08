Тактический шутер Insurgency Sandstorm вышел на компьютерах ещё в декабре 2018 года. Предполагалось, что до консолей проект доберётся спустя несколько месяцев, но судьба распорядилась иначе: в погоне за качеством и оптимизацией разработчики потеряли немыслимых почти три года — по состоянию на сегодняшний день, Insurgency Sandstorm на консолях нет.

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Но, похоже, в конце сентября этот театр абсурда закончит свои гастроли: на страницах розничных сетей напротив консольных версий Insurgency Sandstorm появилась дата — 29 сентября. Важно отметить, что пока что это, скорее, утечка, нежели официальная информация. Статус официальной она приобретёт только тогда, когда разработчики из New World Interactive опубликуют её на своих страницах в соцсетях и на своём сайте.

Отметим, что за годы присутствия в Steam герой новости получил десятки тысяч положительных отзывов от простых игроков: средний рейтинг проекта на площадке Valve составляет 85 %.