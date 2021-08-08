В настоящее время Diablo II Resurrected является одним из самых ожидаемых проектов этого года: ремастер культовой Action/RPG привлекает внимание как повзрослевших геймеров, помнящих былую славу Blizzard, так и молодёжь, которая хотела бы прикоснуться к классике, но побаивается её внешности. Запуск Diablo II Resurrected назначен на 23 сентября, а в августе Blizzard планировала провести в игре открытое бета-тестирование.

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Первую неделю августа мы уже успешно прожили, а бета-тестирования пока как не было, так и нет. Но, похоже, отправиться в самое пекло и проверить ремастер перед его покупкой мы сможем уже через полторы недели. Официальный магазин Microsoft в очередной раз стал источником утечки информации: согласно ей, открытая «бета» Diablo II Resurrected стартует 17 августа. Сотрудники Microsoft заметили ошибку и быстро её устранили, но Интернет — это такая вещь, которая помнит всё. В рамках бета-тестирования Blizzard предоставит возможность поиграть за пять из семи релизных классов персонажа — за амазонку, паладина, варвара, волшебницу и друида.

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Повлияет ли на планы Blizzard разгорающийся вокруг компании скандал в отношении домогательств и притеснений разработчиков-женщин, сказать трудно. Ясно одно: мы, простые игроки, страдать от проблем с воспитанием разработчиков, точно не должны.

Напомним, что Diablo II Resurrected порадует современной графикой, улучшенными видеороликами и катсценами, а также облагороженным звуковым сопровождением и массой других, менее значимых и заметных изменений.