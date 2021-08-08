Выход консолей PlayStation 5 и Xbox Series X подстегнул разработчиков игр к принятию вполне логичного решения — выпускать соответствующие графические обновления своих проектов, дабы те засияли новыми красками. Многие уже осуществили план, однако Respawn Entertainment с её сверхпопулярной Apex Legends немного от него отстают.

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Впрочем, бесконечно тянуть с решением этого вопроса не получится, и процесс подготовки обновления потихоньку близится к своему завершению. Как сообщили сотрудники Respawn Entertainment в рамках сессии вопросов/ответов на Reddit, графическое обновление Apex Legends находится в активном производстве. Какими бы то ни было подробностями, однако, делиться с нами не стали.

Стоит отметить, что формально о планах по выпуску «нативных» версий Apex Legends для PS5 и Xbox Series нам сообщили ещё в прошлом году — тогда Respawn и EA рассчитывали, что обновление удастся выпустить в течение 2021 года. Хотелось бы верить, что планы не изменились: ждать и так пришлось слишком долго.