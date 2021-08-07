По сообщениям издания The Washington Post, страховая компания State Farm убрала всю свою рекламу с матчей Overwatch League. Конкретно этот рекламодатель собирается пересмотреть партнёрские отношения с Activision Blizzard — всё произошло на фоне неутихающих скандалов в студии, связанных с домогательствами и сексизмом.

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Coca-Cola решила тоже пересмотреть маркетинговые отношения с игровым издательством по той же причине, но о конкретных планах по удалению рекламы пока разговоров не было. Наконец, T-Mobile, крупнейший спонсор киберспортивных матчей по Overwatch и Call of Duty, решил временно прекратить отношения с Activision Blizzard. На сайтах двух означенных игр упоминания об этой компании тоже исчезли.

Вне всяких сомнений, заявления со стороны State Farm, Activision Blizzard и Coca-Cola о «пересмотре отношений» самым негативным образом скажутся на жизнедеятельности Overwatch League. Потеряв таких крупных спонсоров, издателю будет очень трудно в дальнейшем обеспечивать проведение матчей на прежнем уровне организации.