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Другое

Крупнейшие спонсоры Overwatch League пересмотрят отношения с Activision Blizzard на фоне скандала с домогательствами

Это, видимо, только начало.
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По сообщениям издания The Washington Post, страховая компания State Farm убрала всю свою рекламу с матчей Overwatch League. Конкретно этот рекламодатель собирается пересмотреть партнёрские отношения с Activision Blizzard — всё произошло на фоне неутихающих скандалов в студии, связанных с домогательствами и сексизмом.

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Coca-Cola решила тоже пересмотреть маркетинговые отношения с игровым издательством по той же причине, но о конкретных планах по удалению рекламы пока разговоров не было. Наконец, T-Mobile, крупнейший спонсор киберспортивных матчей по Overwatch и Call of Duty, решил временно прекратить отношения с Activision Blizzard. На сайтах двух означенных игр упоминания об этой компании тоже исчезли.

Вне всяких сомнений, заявления со стороны State Farm, Activision Blizzard и Coca-Cola о «пересмотре отношений» самым негативным образом скажутся на жизнедеятельности Overwatch League. Потеряв таких крупных спонсоров, издателю будет очень трудно в дальнейшем обеспечивать проведение матчей на прежнем уровне организации.

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Сейчас обсуждают

sevik68
23:19
в ЧС можно тут 2/3 новостной ленты загнать, так не интересно
Выход хардфорка London может вскоре закончить дефицит графических процессоров
Сергей Моськин
23:18
А доставка то будет отдельно на каждые 200 идти.
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
VRoman
23:16
А если платить 5 раз по 200?
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Дмитрий Жданов
23:15
Переносили уже кучу раз и на Лондоне перенесли, а потом ещё какая нибудь х*йня и опять перенесут. Вы так любите проблемы из ничего раздувать, а вот майнерам почему-то плевать, осебеннг тем кто давно в...
Хардфорк London обрушил доходы майнеров несмотря на повышение стоимости Эфира на 600 долларов
Reqder
23:15
Как меня веселят такие люди которые не черта не понимают но с умным видом что-то доказывают. Глупость все! Не че негде не упало наоборот даже от росло! Не пойму желочи в отношении майнеров не кто это ...
Хардфорк London обрушил доходы майнеров несмотря на повышение стоимости Эфира на 600 долларов
i_ran_past
23:15
Теперь на этот свой коммент можешь фапать Принимая желаемое за действительное
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
Now!
23:13
Фантазёр. Обделался, прими и успокойся, минусатор))
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
i_ran_past
23:12
1. Я не сравнивал 2. Тебя подмахали, и ты долго не мог понять в чём дело )))
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
Now!
23:11
Ага, сидел, ждал твоего коммента. Чо удалил свой позор-то?))
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
Дмитрий Жданов
23:11
Уже есть сильные pow монеты. Крупные майнеры могут разогнать их цену уливанием фиата, а народ подхватит. И я понять не могу, что вы так за майнеров переживаете? Ничего личного, просто бизнес. Выгодно ...
Хардфорк London обрушил доходы майнеров несмотря на повышение стоимости Эфира на 600 долларов
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