Крупнейшие спонсоры Overwatch League пересмотрят отношения с Activision Blizzard на фоне скандала с домогательствами
По сообщениям издания The Washington Post, страховая компания State Farm убрала всю свою рекламу с матчей Overwatch League. Конкретно этот рекламодатель собирается пересмотреть партнёрские отношения с Activision Blizzard — всё произошло на фоне неутихающих скандалов в студии, связанных с домогательствами и сексизмом.
реклама
Coca-Cola решила тоже пересмотреть маркетинговые отношения с игровым издательством по той же причине, но о конкретных планах по удалению рекламы пока разговоров не было. Наконец, T-Mobile, крупнейший спонсор киберспортивных матчей по Overwatch и Call of Duty, решил временно прекратить отношения с Activision Blizzard. На сайтах двух означенных игр упоминания об этой компании тоже исчезли.
Вне всяких сомнений, заявления со стороны State Farm, Activision Blizzard и Coca-Cola о «пересмотре отношений» самым негативным образом скажутся на жизнедеятельности Overwatch League. Потеряв таких крупных спонсоров, издателю будет очень трудно в дальнейшем обеспечивать проведение матчей на прежнем уровне организации.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила