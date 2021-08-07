PUBG станет бесплатной на целую неделю — похоже, это подготовка к переводу игры на F2P
Вскоре после того, как в PlayerUnknown’s Battlegrounds провели ребрендинг и, не задумываясь о тавтологии, переименовали проект в PUBG Battlegrounds, по Сети стали гулять сведения о том, что разработчики из Krafton, глядя на успех коллег по жанру, подумывают о переводе своего творения на куда более приемлемую для него условно-бесплатную модель распространения.
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Масла в огонь надежды на переход на «фритуплей» подлила публикация авторами PUBG видеоролика, посвящённого коллаборации королевской битвы с корейской KPop-группой Blackpink. Сама коллаборация нас мало интересует, а вот объявленный по окончании видео период бесплатного доступа к PUBG — это уже любопытно. Как уточняется, все желающие смогут поиграть в PUBG Battlegrounds с 10 по 16 августа включительно.
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И вот здесь начинаются инсайдерские сведения: сообщается, что разработчики из Krafton используют неделю бесплатного доступа как своеобразный «маркер», с помощью которого оценят заинтересованность людей в проекте, а также последствия и преимущества от его перевода на условно-бесплатную модель. Это уже не первая попытка перехода на условно-бесплатные рельсы: в 2019 году Krafton хотела сделать PUBG доступнее, но тестовый период с треском провалился. Что разработчики будут делать (и будут ли в принципе) с читерами, которые в случае перехода на F2P заполонят матчи, лучше пока даже не думать.
К слову, важно помнить, что ребрендинг произошёл не просто так: отныне все игры по мотивам PUBG будут выходить с соответствующим префиксом. Первой из таких игр стала мобильная PUBG New State.
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